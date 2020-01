Anche il mondo dello sport teme il contagio del virus cinese (Di sabato 25 gennaio 2020) Il mondo dello sport corre ai ripari per l'emergenza del coronavirus 2019-nCoV in Cina. Nei prossimi mesi nel Paese sono in programma numerose gare internazionali, dal pugilato ai motori, in molti casi legate alle qualificazioni per le Olimpiadi estive che si apriranno a fine luglio a Tokyo. Per gli eventi che si sarebbero dovuti tenere a Wuhan, la zona più colpita dal virus, si è già proceduto a spostarli in altre città o addirittura all'estero mentre per quelli nelle altre zone della Cina si attende di vedere come si diffonderà il virus. Lo stesso Comitato olimpico di Tokyo è in allerta per il pericolo di una pandemia: "Le contromisure per le malattie infettive sono parte integrante della nostra pianificazione per ospitare Giochi sicuri", è stato assicurato in una nota. Ecco i provvedimenti già adottati in Cina e quelli che potrebbero essere presi nel caso non si riuscisse ad ... agi

