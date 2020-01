Pallanuoto, Europei 2020: giornata di semifinali. Spagna-Croazia promette spettacolo (Di venerdì 24 gennaio 2020) giornata di semifinali per gli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Budapest. Alla Duna Arena vanno in scena i penultimi atti di questa manifestazione continentale. Due partite sulla carta molto equilibrate che decideranno le due compagini che andranno a giocarsi il titolo e (forse) il pass olimpico. Le sorprese fino ad ora non sono assolutamente mancate nella vasca ungherese. Si apre con la partita che promette più spettacolo ed equilibrio. La Spagna vicecampionessa del mondo in carica e clamorosamente vincitrice ai rigori nei quarti di finale sulla Serbia se la vedrà con la Croazia, che appare in un ottimo stato di forma: un confronto di stili che si preannuncia splendido. La seconda sfida di giornata sarà quella tra i padroni di casa magiari ed il Montenegro. La qualità, l’esperienza e la voglia di sorprendere davanti al proprio pubblico mette leggermente un passo avanti ... oasport

ItaliaTeam_it : VINCE IL SETTEBELLO! ???? Agli Europei di pallanuoto l’Italia batte la Francia 10-7! RT e in acqua! ??… - zazoomnews : Pallanuoto oggi in tv Europei 2020: orari semifinali programma e streaming - #Pallanuoto #Europei #2020: #orari - MatteoMarchini5 : Pallanuoto, Europei femminili 2020: la Spagna raggiunge la Russia in finale, Ungheria battuta… -