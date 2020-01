Luigi Mario Favoloso parla dall’Armenia per la prima dopo la sparizione | “Offro mille

Nina Moric ha denunciato Luigi Mario Favoloso : La decisione arriva a qualche giorno dalle accuse che la modella aveva rivolto in tv all'ex fidanzato, scomparso per giorni...

Luigi Mario Favoloso torna sui social : le prime parole dopo la scomparsa : Si torna a parlare di Luigi Mario Favoloso, che sul finire di dicembre 2019 aveva fatto perdere le proprie tracce divenendo protagonista di un caso dai contorni davvero poco definiti. Prima l’apprensione della madre, poi presunti contatti tramite mail e una sim libanese, quindi le accuse della sua ex Nina Moric che sostiene che Luigi abbia aggredito sia lei che il figlio Carlos, quindi la telefonata di Favoloso a Barbara d’Urso per ...

Luigi Mario Favoloso - Nina Moric lo denuncia : «Percosse e maltrattamenti a lei e al figlio minorenne» : Nina Moric ha denunciato l’ex fidanzato Luigi Favoloso per percosse e maltrattamenti. Lo riporta l’agenzia Ansa. Nei giorni scorsi la modella croata, attraverso il suo avvocato Solange Marchignoli, ha presentato alla Procura di Milano la denuncia che contiene episodi avvenuti tra il 2018 e il 2019 nei suoi confronti e, in un caso, ai danni del figlio minorenne avuto dalla precedente relazione con Fabrizio Corona. Un colpo di scena a ...

Nina Moric ha denunciato Luigi Mario Favoloso per violenze su di lei e il figlio Carlos : Ora è ufficiale: nella mattinata del 23 gennaio, l'avvocato Martinoli ha depositato in Procura una denuncia da parte della modella di origine croata contro l'ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, accusandolo di violenze su di lei e il figlio Carlos Corona. Si parla di episodi che sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2019.Continua a leggere

Luigi Mario Favoloso è tornato : da Instagram si scaglia contro i media : Luigi Mario Favoloso è tornato su Insagram con un video con cui fa chiarezza sulla propria situazione attuale: l’attacco ai media e la sua totale tranquillità. Si tratta dell’ennesima messa in scena? Il suo caso è diventato una sorta di caccia al fuggitivo e ha già occupato gran parte della cronaca rosa e di spettacolo […] L'articolo Luigi Mario Favoloso è tornato: da Instagram si scaglia contro i media è stato pubblicato prima ...

Luigi Mario Favoloso ricompare sui social : "Ecco dove mi trovo" (VIDEO) : Ad inizio gennaio la madre aveva denunciato la scomparsa dell'ex gieffino dopo che si era allontanato senza i suoi effetti...

Luigi Mario Favoloso - la prima story dopo la scomparsa : «Ecco dove sono. Offro mille euro a chi...» : Luigi Mario Favoloso, la storia su Instagram dopo la scomparsa: «Ecco dove sono. Offro mille euro a chi...». L'ex gieffino ha appena pubblicato sul suo account una serie di...

Luigi Mario Favoloso gioca a nascondino? - : Francesca Galici Dopo tanti giorni di assenza, Luigi Mario Favoloso ha pubblicato una storia su Instagram presto cancellata e un dettaglio potrebbe aver rivelato la sua attuale posizione Dove si trova Luigi Mario Favoloso? L'ex compagno di Nina Moric è andato via di casa da quasi un mese e di lui si è persa ogni traccia, o quasi. Dopo tanti giorni di assenza, con conseguente preoccupazione da parte della madre e dei familiari, ha ...

Luigi Mario Favoloso scovato dal settimanale Chi - si trova in Svizzera : Dopo la sparizione avvenuta alla fine di dicembre 2019, Luigi Mario Favoloso non smette di far parlare di sé. Da settimane, infatti, i principali talk televisivi hanno affrontato il tema del suo allontanamento. Ma se, in prima battuta, avevamo sentito parlare di una scomparsa vera e propria (di cui persino la trasmissione “Chi l’ha visto?” si era occupata), oggi abbiamo la conferma definitiva che si tratta di un allontanamento ...

Scomparsa Luigi Mario Favoloso sta tornando in Italia : “Ed ecco che succede” : Domenica al Live Non è La D’Urso sono emersi nuovi dettagli sulla Scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ormai ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello. Insieme studio la madre Loredana Fiorentino, che ha difeso il figlio sbraitando contro Nina Moric. Il caso Favoloso ha invaso il piccolo schermo, campeggiando sia nei programmi Rai che in quelli Mediaset. Nina Moric a Domenica Live ha accusato il suo ex di aver usato violenza ...

Corona e Nina Moric insieme dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso : Fabrizio Corona e Nina Moric compaiono nuovamente insieme per amore del figlio Carlos dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex re dei paparazzi e la modella sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna mentre si recavano a scuola del 17enne per un colloquio con i professori. Nelle immagini postate dalla rivista, Corona ha i capelli lunghi e indossa un completo elegante, nascondendo il viso dietro un paio di occhiali da sole. ...