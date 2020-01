Le lavoratrici del cinema italiano lanciano un messaggio di pace e libertà per le cineaste iraniane | VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le lavoratrici del cinema italiano lanciano un messaggio di pace e libertà per le cineaste iraniane Un gruppo di lavoratrici del cinema italiano, le Mujeres nel cinema, hanno voluto lanciare un videomessaggio di pace e libertà per le cineaste iraniane, dopo l’inasprimento della crisi Usa-Iran e la tensione in Medio Oriente. “Colleghe iraniane, le notizie che arrivano in questi giorni ci chiamano in causa come donne e come professioniste”, recita il messaggio.” Siamo un gruppo formatosi di recente cui aderiscono oltre 7000 lavoratrici del cinema italiano”. “Da amanti della settima arte conosciamo bene la storia di relazioni proficue che autori e autrici dei nostri paesi da tempo hanno stretto, arricchendo enormemente entrambe le culture e contribuendo con le proprie opere a creare immaginari”, proseguono le Mujeres nel cinema. “Non possiamo ... tpi

