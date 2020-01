Virus Cina, l’OMS decide se dichiarare lo stato di epidemia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Virus della Cina, che ha già ucciso 17 persone e contagiato migliaia di persone, non si arresta e continua ad essere tenuto sotto stretta osservazione dagli esperti di tutto il mondo che cercano di limitare il più possibile il contagio di questo Virus. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Ordine Mondiale della Sanità ha dichiarato, durante una conferenza stampa, che “le misure prese dal governo cinese contro il coronaVirus sono impagabili” ed ha annunciato inoltre una riunione speciale, prevista per giovedì 23 gennaio, in cui l’OMS deciderà se dichiarare lo stato di epidemia causato dal Virus della Cina. Virus Cina: la decisione dell’OMS É prevista a Ginevra, giovedì 23 gennaio, l’assemblea straordinaria del comitato d’emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che deciderà se dichiarare lo stato di epidemia. “Il nostro ... notizie

