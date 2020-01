STAR TREK: PICARD - Il ritorno di una leggenda (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'attesa è finita! Dopo tante discussioni, speculazioni e grande trepidazione, da questa sera su CBS All Access debutta la nuova serie STAR TREK: PICARD (in Italia sarà visibile su Amazon Prime Video il giorno dopo la messa in onda americana), che segna il ritorno di Sir Patrick Stewart nel ruolo di Jean Luc PICARD dopo quasi 18 anni dalla sua ultima apparizione, avvenuta in STAR TREK: Nemesis. Già dalle prime immagini uscite la scorsa Estate si capisce che la serie riprenderà i temi cari alla saga, sebbene in un formato più cinematografico e attuale, portando in scena nuovi volti, senza dimenticare qualche vecchio amico, e aprendo nuovi orizzonti nella storia di STAR TREK, già rinvigorita grazie a STAR TREK: Discovery e agli Short TREKs. Andiamo a riscorrere assieme i punti salienti di quello che ci aspetterà in questa serie, già definita una delle più attese del momento.PRESENTAZIONE ... lostinaflashforward

