Sardine e Lega a Bibbiano, piazze contro (Di giovedì 23 gennaio 2020) In una piazza i leghisti, nell’altra le Sardine. È la disfida di Bibbiano a tre giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna.Nessun simbolo sul palco della Lega, in Piazza della Repubblica di Bibbiano, ma solo una grande scritta in bianco e in giallo su sfondo rosso “Giù le mani dai bambini!”. Alberto da Giussano compare solo su un’insegna a bordo di un camioncino, con la foto di Salvini e Borgonzoni e la scritta: “Basta Pd, il 26 gennaio vota Lega, liberiamo l’Emilia-Romagna”, parcheggiato davanti al Municipio.“Comunisti ladri di bambini” è la scritta che compare su uno degli striscioni, mentre su un altro c’è scritto “No a bimbi strappati”. “Questa non è una serata di partito, ma una serata che dovrebbe riunire tutte le persone perbene perché quando si tratta di ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Di sardine (e di voti) anti-Lega ce ne vorrebbero più in Calabria che in Emila Romagna. Io mi autoaccuso - Agenzia_Ansa : 'Bibbiano non si lega', nel paese in piazza anche le #Sardine 'Abbiamo inceppato la macchina dell'odio' #ANSA - RaiNews : #Lega #Sardine, piazze divise da mezzi blindati -