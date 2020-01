Pomezia, partorisce la cagnolina e la getta via (Di giovedì 23 gennaio 2020) Partiamo forse da lontano ma è necessario. La lotta al randagismo si combatte con la sterilizzazione e la prima causa sono proprio le cucciolate casalinghe, cioè, le cagnoline di famiglie normali che si accoppiano e continuano a nascere cuccioli a oltranza, riempiendo le strade e i canili. La maggior parte degli abbandoni avviene appunto quando le femmine, verso l’anno di vita, non essendo sterilizzate, perché l’ignoranza in materia è ai limiti della civiltà nel nostro paese, vanno in calore e quindi la soluzione è abbandonarle. A Pomezia è accaduto che quest’uomo, invece di abbandonarla quando è andata in calore, l’ha buttata appena ha dato alla luce i suoi piccoli. Non solo ha deciso di buttarla, ma l’ha messa dentro ad un sacco di plastica con tutti i cuccioli, l’ha legato ben bene e l’ha lasciato in un posto dove nessuno avrebbe dovuto ... bigodino

