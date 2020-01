Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 23 gennaio è pronto a rivelare la vostra attuale situazione astrologica. Cambiamenti importanti per le persone nate sotto il segno del Cancro. Per i nativi dell’Acquario non è un periodo eccezionale per l’amore. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali. Paolo Fox Oroscopo del 23 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – In questa giornata, molti di voi sono stressati e prendono tutto di petto anche le situazioni di carattere personale. Nell’ambito lavorativo c’è molta tensione e se avete degli incontri, è meglio rimandarli a fine settimana. Toro – Per molti di voi, questo weekend potrebbe rappresentare una sfida. Le relazioni che funzionano non avranno nulla da temere. Le storie che hanno vissuto grosse crisi nel passato, invece, sono appese a un filo sottile. L’astrologo delle stelle consiglia di ... kontrokultura

