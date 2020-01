Libano, nasce il nuovo governo e scoppia la protesta: 86 feriti negli scontri con la polizia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non si fermano le proteste in Libano, neanche dopo la nascita del nuovo governo. Anzi, stanno diventando più violente. All’indomani dell’insediamento dell’esecutivo guidato da Hassan Diab, numerosi manifestanti sono scesi nelle strade del centro di Beirut. negli scontri con le forze di sicurezza sono rimaste ferite 86 persone, di cui quattordici sono state trasferite in ospedale per cure mediche secondo la Croce rossa libanese. Sono 20 invece le persone arrestate dalla polizia. Vicino al Parlamento gruppi di dimostranti hanno lanciato pietre, molotov e petardi contro gli agenti, che hanno risposto con i lacrimogeni e hanno allontanato i manifestanti dall’area. Dopo mesi di stallo politico, martedì è stato formato un nuovo governo, guidato dall’ex ministro Hassan Diab. L’esecutivo, che secondo gli analisti ha posizioni filo-iraniane, è espressione ... ilfattoquotidiano

