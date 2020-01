“Il tempo degli uomini”, la nuova raccolta di racconti di Chiara Babeli (Di giovedì 23 gennaio 2020) La scrittrice modenese Chiara Babeli presenta “Il tempo degli uomini”, una raccolta di racconti ambientata a cavallo tra le due guerre mondiali nel territorio di Prignano sulla Secchia. Un accurato e veritiero resoconto della vita di persone semplici in un contesto rurale, costrette a fare i conti con la guerra e la miseria. Undici storie, undici personaggi che con la loro genuinità e umanità testimoniano di un momento storico che ha segnato profondamente le loro esistenze, e che non dovrebbe (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

ItaliaViva : Il tempo, si sa, è galantuomo. E lo è stato anche per gli #80euro. Prima li hanno criticati tutti, poi non solo nes… - carlosibilia : Ieri a #Cartabianca, per dare più spazio alla propaganda della #Lega è stato ridotto il tempo necessario per parlar… - HuffPostItalia : La dipendente precaria è incinta, il datore di lavoro l'assume a tempo indeterminato -