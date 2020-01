« 1917» è al cinema. Ma non è un film, è un'esperienza. La recensione (Di giovedì 23 gennaio 2020) 1917 arriva dritto e preciso come il suo titolo. Sei al centro temporale della Prima Guerra Mondiale e con questo avrai a che fare per due ore e mezzo. Per certi versi è anche spoglio come il titolo. La regia del premio Oscar Sam Mendes, eccezionale, si avvale di una sola idea: girare tutto come un enorme piano sequenza. Vuol dire una sola camera in uso e l’impressione che sia tutto un’unica lunga scena senza stacchi. Un’impressione perché di fatto non lo è (e questo significa che anche fotografia e montaggio sono di una precisione chirurgica). Morale: quello che vedi è da perderci il fiato. Questa scelta nella regia trasforma il film in un’esperienza: ti sentirai lì, nelle cose mentre succedono, come mai prima d’ora. Per capire quanto, ci aiuta anche la trama. 1917 racconta la giornata di due soldati britannici ... gqitalia

giannigeronazzo : Adesso su #cippy: 1917, Ora al cinema! - _sowhyworrynow : Io: martedì ho un esame e devo ripetere sempre io: sono al cinema a vedere 1917 - lavocedelcinema : ?? Al Cinema 1917, uno dei favoriti agli Oscar 2020 @lavocedelcinema -