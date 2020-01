Salvo Veneziano contro Alfonso Signorni: ecco cosa ha detto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La squalifica di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip ha destato parecchio clamore. L’ex gieffino, infatti, aveva usato delle parole irripetibili nei confronti di Elisa De Panicis e di Paola Di Benedetto. Tutti d’accordo con quanto deciso dal Grande Fratello, le cose hanno cominciato però a prendere però una strana piega. La violenza verbale, infatti, è usata spesso e volentieri nella casa più spiata d’Italia anche ora che Salvo Veneziano è stato fatto fuori. Eppure di tirate d’orecchie o di punizioni neanche l’ombra. Salvo Veneziano, insomma, è stato il capro espiatorio per tutti gli altri vip. Che, comunque, continuano ad aprire bocca senza prestare troppo attenzione alle parole. Salvo Veneziano, però, non ci sta. Con un post su Instagram, l’ex gieffino ha dichiarato: Ascoltate come Alfonso spiega bene la parola iperbole sulle tante ... trendit

