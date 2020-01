Pensioni ultime notizie: Quota 99 con bonus mamma, a chi spetta (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: Quota 99 con bonus mamma, a chi spetta Sulle Pensioni ultime notizie riguardano una nuova proposta sul fronte previdenziale, quella della sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi. Si parla spesso di superare Quota 100, ma anche di ritoccare i paletti rigidi della legge Fornero per superarla (gradualmente o meno) e fornire nuova speranza ai pensionati di oggi e di domani. La proposta di oggi, però, propone 2 anni di età anagrafica in più (64 anni) e 3 anni di contributi in meno (35 anni), che vanno a totalizzare una Quota 99, con tanto di sconto per le mamme lavoratrici. Pensioni ultime notizie: proposta Quota 99, come funziona Con Quota 99 potrebbe risultare più agevole per le donne lavoratrici accedere all’agognata pensione. Quota 99 consisterebbe dunque in un accesso alla pensione diretto con 64 anni ... termometropolitico

zazoomnews : Parigi lavoratori tagliano la corrente elettrica per protesta contro la riforma delle pensioni - #Parigi… - orsomarrone : Pensioni, idea Inps per uscire prima: ma solo col contributivo -