Ozzy Osbourne ha il Parkinson | “È stato un anno orribile”

È stato un anno difficile per il leader dei Black Sabbath, il leggendario Ozzy Osbourne. Il rocker 71enne ha infatti rilasciato una dichiarazione secondo la quale avrebbe scoperto di avere il morbo di Parkinson. Lo ha rivelato durante il programma dell'Abc, Good Morning America: Ho fatto il mio ultimo concerto a Capodanno del 2019 al Forum di Los Angeles. Poi ho fatto una brutta caduta e ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico al collo, che ha danneggiato i miei nervi. Così ho scoperto di avere una forma lieve di Parkinson. Prendo un sacco di medicine, soprattutto per le conseguenze dell'intervento. Questo braccio si addormenta, a causa dell'operazione, e le mie gambe si gelano. Non so se dipende dal Parkinson, ma questo è il problema. Dovevo usare il deambulatore anche per andare a pisciare. Avevo bisogno delle infermiere, giorno e notte.

