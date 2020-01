Germania: indice Zen su congiuntura economica ai massimi dal 2015 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lo ha comunicato l'istituto di Mannheim. Dopo tre rialzi consecutivi, l'indice ha toccato il massimo punteggio dal luglio 2015 firenzepost

FirenzePost : Germania: indice Zen su congiuntura economica ai massimi dal 2015 - Swissquote_it : Mercati volubili dopo il quarto decesso in Cina, in primo piano occupazione in UK e indice ZEW in Germania - Leo20111962 : RT @silver_lizard: Scena patetica indice della considerazione e del potere che l'Italia-zerbino detiene nel contesto europeo ?? Gli italiani… -