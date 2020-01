Sci, grave infortunio per Dominik Paris: si è rotto il crociato, stagione finita (Di martedì 21 gennaio 2020) infortunio per Dominik Paris. Lo sciatore trentino si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel corso di un allenamento di Super G in Austria, dove si stava preparando per la gara di Kitzbühel. "Lo sci interno ha preso troppa neve e il legamento si è rotto". La sua stagione è inevitabilmente finita. fanpage

