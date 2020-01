Salute, l’esperto: “Il microbiota in equilibrio se i bimbi crescono felici” (Di martedì 21 gennaio 2020) La ricerca della felicità? Si può cominciare guardando dentro di noi. Parola di gastroenterologo, non di psicologo o filosofo. Antonio Gasbarrini, professore di Gastroenterologia dell’università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna e Gastroenterologia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, lo suggerisce dopo aver guardato attraverso una lente d’ingrandimento allo sterminato esercito di ‘compagni di vita invisibili’ che abitano nel nostro organismo e che sono anche lo specchio di come siamo cresciuti. “Il microbiota può raccontare molto. La cosa incredibile è che è molto democratico. Non c’entra nulla la ricchezza o la povertà, avere tante o poche cose. L’unica cosa che conta per un microbiota in equilibrio è che un bambino viva in un ambiente di amore e di ... meteoweb.eu

ilquotidiano1 : Know how Salute Riconoscere e affrontare la polmonite. L'esperto risponde L'integrale - repubblica : Know how Salute Riconoscere e affrontare la polmonite. L'esperto risponde L'integrale - repubblica : Know how Salute Riconoscere e affrontare la polmonite. Alle ore 16 l'esperto la diretta -