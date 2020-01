Roma da trasferta: dopo Parma passa anche a Genova, 1-3 (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma – Una delle frasi più banali nel ‘chiacchiericcio’ pallonaro è ‘il calcio è strano’, ma oltre che banale è anche molto veritiera. Per crederci basta aver visto o sentito quanto accaduto nella gara vinta dalla Roma a Genova contro il Genoa col risultato di 3-1 e capire chi sono stati alcuni dei protagonisti del 1° successo giallorosso in campionato del nuovo anno. Lo scambio Politano-Spinazzola era ormai cosa pressoché fatta, saltata all’ultimo quando la penna per firmare i contratti era pronta a spruzzare il proprio inchiostro sul foglio bianco. Invece così non è stato ed ironia della sorte Leonardo Spinazzola ha probabilmente giocato la sua migliore partita in maglia Romanista. Partito titolare causa assenza per squalifica di Kolarov ha generato l’autogol del 2-0 di Biraschi, svolgendo una prestazione pulita senza nessuna sbavatura ... romadailynews

