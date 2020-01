Notizie del giorno – Allarme per Juventus e Torino, il rimedio “particolare” di Gascoigne, alta tensione Ascoli (Di domenica 19 gennaio 2020) Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. Allarme Juventus e Torino – Un Allarme da non sottovalutare affatto. E’ quello lanciato dall’associazione “Torino respira” riguardante lo smog. E che colpisce, per forza di cose, anche lo sport. A maggior ragione le due squadre di calcio più importanti del capoluogo piemontese, Juventus e Torino. Questo il comunicato pubblicato dall’associazione che invita all’attenzione. Dopo 22 giorni di inquinamento persistente il Comitato Torino Respira ha deciso di coinvolgere le principali organizzazioni sportive della Città, il CONI Piemonte, il Centro Universitario Sportivo, e le squadre di calcio del Torino e della Juventus. Con una lettera inviata ai presidenti di queste importanti realtà sportive il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : L'annuncio del sindaco di #Milano: 'Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all'aperto'. A breve il divieto al… - GoalItalia : Simeone lancia una frecciata: 'Morata sul filo del fuorigioco come Pippo Inzaghi, ma lui giocava per la Juve... ' ?? - Agenzia_Ansa : #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più… -