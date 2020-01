Luigi Mario Favoloso, Nina Moric contro Loredana: "Non stai facendo il bene di tuo figlio" (Di lunedì 20 gennaio 2020) "Una donna non chiama il proprio uomo se lui l'ha picchiata" - inizia così la difesa di mamma Loredana, la mamma di Luigi Mario Favoloso, nei confronti del figlio, anche ex fidanzato di Nina Moric del quale si sta discutendo proprio in questo momento a Live Non E' La D'Urso. Favoloso, del quale è stata denunciata la scomparsa qualche settimana fa, sarebbe stato più volte violento nei confronti dell'ex Nina Moric, ma mamma Loredana non ci sta: "Non credo nemmeno a una parola. ... In una intervista ha parlato di violenza, e poi si è contraddetto sostenendo in un'altra intervista che le violenze siano state soltanto psicologiche. Tu prima dici una cosa e poi ne dici un'altra. Non sei una persona coerente cara". La grande verità che Loredana avrebbe voluto svelare a Barbara D'Urso, infatti, sarebbe proprio quella che Nina Moric starebbe mentendo sulle violenze subite da lei e dal ... blogo

About__Paola23 : Immaginatevi Luigi Mario che si gode lo spettacolo da qualche parte, con copertina e popcorn. #noneladurso - filippocorvi : 2020 Cologno Monzese. La madre di Mario Luigi Favoloso raggiunge gli studi Mediaset di Live-Non è la D'Urso per pa… - Allampino : Luigi Mario Favoloso è su un’isola deserta con Mark Caltagirone e Michael Jackson. #noneladurso -