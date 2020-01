LIVE Sport, DIRETTA 19 gennaio: la Juventus allunga in testa alla Serie A, Milano perde nel basket (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata e buonanotte a tutti. Appuntamento a domani per un lunedì ricco di Sport, iniziano gli Australian Open. 22.42 BASKET – Brescia ha sconfitto Milano per 78-72 nel posticipo della giornata di basket, la Leonessa rafforza il terzo posto in classifica mentre i meneghini sono quarti. 22.40 CALCIO – La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo e allunga in testa alla classifica della Serie A, ora ha quattro punti di vantaggio sull’Inter. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 21.35 BASKET FEMMINILE – Nel posticipo della quindicesima giornata Lucca batte Broni e si riscatta dopo tre sconfitte consecutive. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.55 TENNIS – alla vigilia degli Australian Open Roberto Bautista Agut si è detto ... oasport

