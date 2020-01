Vince la battaglia contro il cancro a 6 anni: la sorpresa dei compagni quando torna a scuola (Video) (Di sabato 18 gennaio 2020) Il video alla fine dell’articolo. E’ una grande guerra quella che ha vinto John Oliver Zipay a soli 6 anni contro la leucemia. La battaglia della vita, è stata celebrata dai suoi compagni di scuola con una standing ovation, una volta che il piccolo eroe finito il lungo percorso di cure, è tornato a seguire le lezioni. (Continua…) Appena entrato alla St. Helen Catholic school di Newbury – la sua scuola – il piccolo John è stato applaudito come un vero eroe. A celebrare la sua forza c’erano anche i genitori che insieme agli alunni hanno battuto le mani per il loro piccolo campione. Per molti anni la sua famiglia ha combattuto a fianco ci John Oliver, fino a quando i medici hanno confermato che la malattia è scomparsa e il piccolo può definirsi guarito. (Continua…) La storia di John Oliver – Nel 2016 al piccolo era stata diagnosticata una leucemia ... Leggi la notizia su howtodofor

MediasetTgcom24 : Usa, bimbo di 6 anni vince la sua battaglia contro la leucemia: accolto a scuola da eroe #Newbury… - MandrilloBionic : A 6 anni vince la battaglia contro il cancro e torna a scuola: l'emozionante sorpresa dei compagni - infoitinterno : Emilia Romagna, Matteo Salvini: «Ora si vince alle Regionali, poi battaglia a livello nazionale» -