Eleonora Daniele in dolce attesa: le prime foto del pancione [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) Eleonora Daniele, scatti rubati del pancione: in estate nascerà la primogenita Eleonora Daniele è una delle conduttrici di Rai Uno maggiormente in vista. Ogni mattina sbarca nelle case dei telespettatori con Storie Italiane, format apprezzato così come la stessa bionda ex concorrente del Grande Fratello. Da parecchi anni lavora ormai per il servizio e oggi è una professionista fatta e finita. Presto però anche il desiderio di mettere su famiglia verrà coronato. In diretta tv a Storie Italiane, durante la puntata trasmessa lo scorso 7 gennaio, Eleonora Daniele ha fatto il lieto annuncio, senza trattenere la commozione, e svelato quale nome daranno alla piccola. Emozione immensa Durante i saluti finali Eleonora ha dato la bella notizia, è una bambina e si chiamerà Carlotta. Desiderava condividere insieme a tutto il suo pubblico questa grandissima emozione. Per lei, un grande desiderio sta ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Eleonora Daniele in dolce attesa: le prime foto del pancione [FOTO] - - Dansai75 : RT @ritadallachiesa: Gigi Marzullo senza segreti da Eleonora Daniele. Ecco il rimpianto del 'Dr. Sottovoce' - zackzack62 : @GF_diretta Eleonora Daniele sta conducendo un programma incinta lei che attacca la Rai Si dovrebbe vergognare a spalare m -