Crisi Napoli, al San Paolo sfreccia la Viola con Chiesa e Vlahovic (0-2) (Di sabato 18 gennaio 2020) Altro tonfo interno e terza sconfitta consecutiva in campionato per il Napoli di Gattuso che si arrende 0-2 alla vivacissima Fiorentina di Iachini. Un gol per tempo (Chiesa e Vlahovic) e la Viola passa con autorevolezza al San Paolo dove piovono fischi sugli azzurri. A inizio ripresa, ma già sullo 0-1, palo di Insigne. La Fiorentina, che protesta per un rigore negato nel primo tempo anche con l’ausilio della Var, fa il colpo e raggiunge in classifica il Napoli a quota 24 punti, 12esimo posto in classifica. Proteste e Chiesa Il primo tempo del Napoli ha come colonna sonora d’uscita gli assordanti fischi del San Paolo, costretto ad apprezzare la maggiore organizzazione della Viola. Che tocca meno palloni, ma quando lo fa ci mette sopra grosse dosi di veleno. Le geometrie e gli inserimenti di Castrovilli, la verve di Lirola a destra (bravo a tenere Insigne e a spingere), la ... Leggi la notizia su open.online

