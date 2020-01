Can Yaman ospite a C’è Posta per Te: chi è la sua bellissima fidanzata [FOTO] (Di sabato 18 gennaio 2020) La televisione italiana si è sempre equamente divisa, negli anni, tra le soap operas statunitensi e le telenovelas sudamericane (soprattutto messicane e argentine). Ora però è il momento di far largo alle produzioni turche e al nuovo idolo del pubblico femminile: Can Yaman, ospite a C’è Posta per Te. Can Yaman a C’è Posta per … L'articolo Can Yaman ospite a C’è Posta per Te: chi è la sua bellissima fidanzata FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

uominiedonne : Abbiamo una regalo per tutti voi che siamo sicuri vi piacerà moltissimo! ?? Questa sera tutti sintonizzati alle 21.1… - QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - WittyTV : Come mancare a un appuntamento con Can Yaman? ?? Tutti sintonizzati alle 21.10 su Canale 5 per la seconda puntata di… -