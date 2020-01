Khamenei contro Usa e Europa: “Trump è un pagliaccio, proteste pilotate”. Il contrattacco della guida suprema iraniana (Di venerdì 17 gennaio 2020) A otto anni dall'ultima volta, la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, e' tornato a guidare il sermone del venerdi' e si e' rivolto al Paese in uno dei momenti piu' difficili dalla rivoluzione khomeinista del 1979. Dalla moschea Musalla, nella capitale Teheran, Khamenei ha attaccato gli americani, definendo il presidente Donald Trump "un pagliaccio con un pugnale avvelenato che vuole colpirci alla schiena"; e ha accusato gli europei "di obbedire agli ordini dell'America" portando avanti negoziati sul nucleare che sono "un inganno". C'era grande attesa per il discorso di Khamenei, che parla solo nei momenti di crisi piu' acuta del Paese. Una folla enorme si era radunata nella moschea tappezzata di gigantografie del generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid americano. Del resto sono settimane di crescente tensioni tra Usa e Iran, culminate nelle proteste anti-regime dopo ... Leggi la notizia su ilfogliettone

