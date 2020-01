Influenza suina, donna ricoverata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una donna, originaria di Olbia, è ricoverata nel reparto Malattie Infettive dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per aver contratto l'Influenza suina. Dimesso il fidanzato, che proseguirà la terapia da capo. Il dottor Corrado spiega che si tratta di un ceppo incluso nel vaccino antInfluenzale diffuso dall'ASL con la campagna annuale, e che dunque sia naturale che qualche caso di manifesti. Leggi la notizia su fanpage

