"Il Canada non vuole Harry e Meghan". Il quotidiano canadese contro la Megxit (Di venerdì 17 gennaio 2020) Meghan e Harry non sono i benvenuti in Canada. O almeno questo è ciò che sostiene un editoriale del The Globe and Mail, principale quotidiano canadese. Il giornale, infatti, afferma che la Megxit e il trasferimento dei Duchi costituirebbero una “scelta incostituzionale”, di fronte alla quale il governo Trudeau dovrebbe replicare con un ‘no’ chiaro e conciso”.Il trasferimento dei coniugi, riporta The Globe and Mail, metterebbe a rischio i tentativi nazionali di distanziarsi dal sistema politico britannico. “Un residente reale (Harry è sesto nella linea di successione, ndr) non è qualcosa che il Canada può consentire”, scrive il quotidiano. La testata prosegue: “Una vita reale in questo paese non è compatibile con la natura delle relazioni tra Canada e Gran Bretagna, tra Canada e Corona ... Leggi la notizia su huffingtonpost

