Fox cinema viene cancellato dalla Disney, finiscono 85 anni di storia (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Disney ha ufficialmente cancellato la Fox, che da oggi non esiste più almeno per le sue divisioni cinematografiche. La mossa della Casa di Topolino giunge inattesa, dato che in passato dopo l’acquisizione della LucasFilm non era mai stato preso in considerazione di rinominarla o eliminarla. La notizia della cancellazione del termine Fox dalle etichette della 21st Century Fox acquisita dalla Disney lo scorso anno è stata ufficializzata da Variety, che mostra anche i nuovi loghi. Gli studi 20th Century Fox e Fox Searchlight Pictures, vincitori più volte dei premi Oscar e non ultimo con “La Forma dell’Acqua” di Guillermo del Toro e autori di oltre 2 miliardi di dollari al box-office di quedst’anno non esistono più. I due studi, infatti, sono stati rinominati ufficialmente 20th Century Studios e Searchlight Pictures. La scelta sarebbe stata resa obbligata ... Leggi la notizia su giornalettismo

cinemaniaco_fb : ?????????????? Disney cambia nome a 20th Century Fox: diventerà 20th Century Studios - cinemaniaco_fb : ?????????????? La Disney dà un nuovo nome alla 20th Century Fox e modifica il suo storico logo - cinemaniaco_fb : ?????????????? La fine dei Griffin? Seth MacFarlane abbandona la Fox! -