‘Che panettone…’: Mercedesz Henger come la madre Eva, a bordo piscina con le grazie scoperte [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le discussioni tra Eva e Mercedes Henger Nelle ultime settimane Eva Henger, la figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi sono stati al centro dell’attenzione. Il tutto ha preso il via quando l’attrice porno ha raccontato da Barbara D’Urso dei difficili rapporti con la consanguinea a causa dell’ex tronista di Uomini e Donne. L’ex naufraga, infatti, aveva accusato il genero di violenze nei confronti della compagna. Affermazioni che hanno sollevato un polverone mediatico con tanto di accuse reciproche. Tutti i tre protagonisti della vicenda se ne sono detti di santa ragione, sempre sotto l’occhio vigile delle telecamere dei programmi di Lady Cologno. Incomprensioni un famiglia Ma le discussioni in famiglia non sono terminate qui. Infatti qualche settimana dopo Mercedesz è finita ancora una volta nel calderone per via di qualcosa che riguarda il ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : 'Che panettone...': Mercedesz Henger come la madre Eva, a bordo piscina con le grazie scoperte [FOTO] - - Siciliano741 : @ofresialee @amariMarisa @ManfredoRoma Se la tira pure?Ha un faccia che sembra un panettone con l'uva passa?? Alcun… - avv_procopio : RT @6000sardine: Mentre Salvini mangia il panettone e manda auguri a tutta Italia, 21 famiglie di Prato si trovano con una multa da 4.000€.… -