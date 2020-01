Napoli, Gattuso precisa: ”Mai tirato in ballo Ancelotti, che per me è un maestro” (Di martedì 14 gennaio 2020) Gattuso: Mertens e Ghoulam? Spero siano disponibili la settimana prossima. Koulibaly da valutare. Ancora non... L'articolo Napoli, Gattuso precisa: ”Mai tirato in ballo Ancelotti, che per me è un maestro” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

claudioruss : Tapiro d'Oro per #Gattuso: 'La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare.… - Gazzetta_it : #Napoli, per #Gattuso è il momento di espugnare il San Paolo #CoppaItalia - GoalItalia : Napoli, retroscena Demme: la telefonata con Gattuso è in calabrese ???? -