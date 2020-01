Magic incontra Diablo: ecco Magic Legends (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il mondo di Magic: l’Adunanza (in inglese Magic the Gathering) è uno degli universi fantasy più carismatici ed interessanti di tutto il mondo ludico occidentale. Milioni di carte differenti permettono la creazione di migliaia di mazzi diversi, permettendo ai giocatori di potersi sbizzarrire in ogni modo possibile immaginabile, permettendo alla casa creatrice, la Wizard of the Coast, di poter creare tornei e vere proprie “League” di giocatori e appassionati di questo gioco di carte strategico. Dopo essere approdato sul PC con diversi giochi di dubbia qualità, ma di grande successo, la saga di Magic ha deciso di fare il grande passo in avanti, decidendo di dare alla Cryptic Entertainment (gli stessi di Neverwinter Online, Star Trek Online e altri titoli)l’autorizzazione di creare un gioco del tutto differente rispetto agli altri, il quale si chiamerà “Magic ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

