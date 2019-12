Esorcismi e stupro: chiesti 22 anni per l’ex sacerdote Michele Barone (Di venerdì 27 dicembre 2019) Accusato di esorcismo e stupro nei confronti di tre giovanissime, l’ex sacerdote Michele Barone del tempio di Casapesenna rischia 22 anni di carcere Zero sconti. La mano pesante della Procura di Santa Maria Capua Vetere presenta dazio a Michele Barone, l’ex sacerdote accusato di atti di esorcismo e violenza sessuale. I pubblici ministeri Alessandro di … L'articolo Esorcismi e stupro: chiesti 22 anni per l’ex sacerdote Michele Barone proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Esorcismi stupro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Esorcismi stupro