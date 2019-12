“Lo hai fatto per tuo figlio!” Poliziotto muore dopo aver corso la maratona | aveva solo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si chiamava Ryan Tonna ed era undi trentasette anni. È morto pocofinito la famosadi Pisa. Era maltese e in servizio nella Drug Squad di Malta, è morto mentre pranzavacirca due ore dalla conclusione del perdi 21 km della mezzadella Cetilardi Pisa. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 13 ilpartecipato alla, era andato a pranzo assieme a un gruppo di connazionali in un ristorante in piazza Arcivescovado, a due passi dalla Torre di Pisa e vicino all’arrivo della gara. Qui, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, a un certo punto si sarebbe alzato da tavola rosso in viso e sarebbe andato verso l’uscita come in cerca di aria. È però svenuto davanti al locale. Tra le ipotesi, anche quella che l’uomo potrebbe essere rimasto soffocato da un boccone. Il trentasettenne è stato subito ...

