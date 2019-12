“Sono nato qua | questa è la mia faccia” | il video virale contro il razzismo degli

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Sonoqua,è la mia faccia”: ilantistudenti di Bologna È diventato subitoildi alcuni studenti di Bologna che con ironia e originalità hanno ironizzato sul tema delicato del. “Fai una faccia moldava, senegalese, marocchina, indiana, bolognese?”. Il volto dei protagonisti però non cambia, per far capire che chi ènel nostro Paese è italiano al 100%, anche se ha un genitore di origini straniere. Questo il senso del divertenterealizzato da venti studenti del Salvemini, l’istituto tecnico di Casalecchio alle porte di Bologna, che in poco tempo è diventato. “Che faccia ho? Sonoqui,è la mia”, dicono i ragazzi, alternando frasi in dialetto bolognese e modi di dire nella lingua d’origine dei loro genitori. “Sonoqua, sono ...

