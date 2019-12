Scherma | Coppa del Mondo 2019 | sciabolatrici azzurre lontane dal podio a Salt Lake City

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’ucraina Olga Kharlan conquista la vittoria nella prova individuale della tappa dideldi sciabola femminile a. Un netto successo quello della numero uno del ranking mondiale, che ha superato in finale la cinese Jiarui Qian con il punteggio di 15-9. Sulci salgono anche la francese Manon Brunet e la sudcoreana Seo Jiyeon. Prestazione purtroppo negativa per la squadra italiana. Lehanno chiuso tutte distanti dalle posizioni di vertice e le migliori sono state Rebecca Gargano e Lucia Lucarini, che si sono arrese solamente ai sedicesimi di finale. La prima è stata sconfitta dall’ungherese Anna Marton con il punteggio di 15-11, mentre la seconda si è arresa proprio ad Olga Kharlan per 15-9. Tutte eliminate al primo turno le altre. Irene Vecchi è stata battuta all’ultima stoccata per 15-14 dalla francese Sarah Noutcha, ...

Coninews : A Saint Maur è doppietta azzurra! ?? Continua anche sulle pedane francesi il dominio italiano ???? con Alice #Volpi p… - riccioale19 : RT @Coninews: CHE SPETTACOLO!!! ???? Italscherma protagonista sulla pedana di Tokyo con il trionfo ?? di Alessio #Foconi e la terza piazza ??… - riccioale19 : RT @Coninews: A Saint Maur è doppietta azzurra! ?? Continua anche sulle pedane francesi il dominio italiano ???? con Alice #Volpi prima ?? e M… -