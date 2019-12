Galleria Vittoria chiusa | sta cedendo l’enorme impalcatura sulla facciata Forse

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Caos traffico di domenica mattina per coloro che da via Marina arrivano in via Acton e vogliono percorrere il Chiatamone: la. Una pattuglia della Polizia Municipale sta deviando il traffico veicolare verso l'esterno, lato via Nazario Sauro-via Generale Orsini. Il pilone centrale che regge l'enorme all'lato Acton è inclinato: dai primi rilievi sembra che la struttura abbia impattato con un bus.

