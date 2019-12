Addio ad Anna Karina | la musa della Nouvelle Vague del cinema francese

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019)è morta. L’attrice di 79 anni è scomparsa a causa di un tumore. A dare notizia del decesso è stata il suo agente. PARIGI (FRANCIA) –è morta all’età di 79 anni. Ladelsi è spenta nelle prime ore di domenica 15 dicembre per le complicanze dovute ad un tumore. La notiziascomparsa è stata data dal suo agente. Nelle prossime ore la famiglia comunicherà le modalità per omaggiare una delle attrici più importantistoria delma anche internazionale. Chi eraNata a Copenaghen il 22 settembre 1940 (Bilancia), Hanne Karin Blarke Bayer si è trasferita a Parigi da giovane per la carriera da mo. Il nome d’arteè stata dato da Coco Chanel per le campagne pubblicitarie. Proprio in queste prime uscite pubbliche è stato notata dal giovane ...

