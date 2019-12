Nuoto | Campionati Italiani 2019 | Federica Pellegrini eterna! Ennesimo oro nei 200 sl a

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo la roboante prestazione con annesso pass olimpico di Margherita Panziera, tutto lo Stadio deldi Riccione attendeva in piedi, con lo sguardo desideroso dell’ennesima magia, la Divina, attesa, nei suoi 200 stile libero, a concludere la sua stagione invernaleal meglio. Per, in una finale senza nessuna avversaria in grado di tenerle testa, è arrivato un 1.56.36 che le permette di sorridere per il titolo italiano conquistato e per le buone sensazioni provate, nonostante il pass olimpico non centrato. Per la veneta, desiderosa di fornire una grande prestazione nel giorno della premiazione del suo allenatore Matteo Giunta, le notizie più positive arrivano dal passaggio a metà gara in 56.36, nettamente inferiore ai suoi standard ed evidente frutto del lavoro svolto con il suo staff sulla velocità. Per, si apre ora una stagione ...

