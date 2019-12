NBA 2019-2020 | i risultati della notte 14 dicembre I Lakers vincono anche a Miami

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nellaappena trascorsa si sono giocate nove partite valide per la stagione NBA. Le costantiserata sono le vittorie delle grandi (, Bucks, Rockets, Sixers, Clippers) e le prestazioni d’autore, con James Harden e Giannis Antetokounmpo su tutti. Ma andiamo a vedere quanto successo. Continuano a volare i Los Angeles, che espugnano il campo deiHeat con il punteggio di 110-113. A trascinare la franchigia californiana è ancora una volta il duo composto da LeBron James e Anthony Davis, entrambi autori di una doppia doppia: per il primo 28 punti e 12 assist, per il secondo 33 punti e 10 rimbalzi. Al teamFlorida non bastano i 23 punti di Jimmy Butler.ancorai Milwaukee Bucks che passano per 114-127 sul campo dei Memphis Grizzlies. Mattatoreserata il solito Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 37 punti e 11 ...

