Napoli Parma 0-1 LIVE: Zielinski spreca l’occasione per il pareggio (Di sabato 14 dicembre 2019) Allo Stadio San Paolo, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Allo Stadio San Paolo, Napoli e Parma si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Parma MOVIOLA 4′ Parma avanti – Errore clamoroso di Koulibaly, Kulusevski recupera palla e insacca Meret. Vantaggio per i ducali. 5′ Si fa male Koulibaly – Nell’occasione del vantaggio del Parma, infortunio muscolare per Koulibaly, costretto a lasciare il campo. Entra Luperto al suo posto. 11′ Occasione per Zielinski – Respinta corta della difesa del Parma, Zielinski raccoglie ma il suo tiro viene ribattuto da Bruno Alves. Pericoloso il Napoli da qualche minuto. 12′ Insigne spreca – Grande azione di ...

Leggi la notizia su calcionews24

Altre notizie : Napoli Parma 0-1 ...