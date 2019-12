Di Maio | Prima di decreto su Popolare Bari voglio sapere quante ispezioni sono

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ladi”è un’altra banca con mega-buco provocato dai manager e da chi evidentemente doveva controllare e non l’ha fatto bene. Tutti in queste ore parlano dilegge. Ma non corriamo troppo. Per noi cidue cose da faredi arrivare a un: vogliamoda chi doveva sorvegliare cosa è emerso in questi anni.state ledi Bankitalia negli ultimi tre anni? Cosa è emerso? Vogliamochi ha prestato soldi e a chi”. Lo scrive su facebook il leader del M5S Luigi Di.“state ledi Bankitalia negli ultimi tre anni? Cosa è emerso? Qualcuno dovrà pur pagare per questo buco, non credo lo abbia provocato un alieno”, scrive Diin merito al primo punto sul quale il M5S vuole chiarezza. In merito ai soldi delladiprestati il ...

RaiTre : «E la vita la vita e la vita l’è bela l'è bela Basta avere cautela cautela senza alzare la cresta Se Di Maio protes… - AndreaOrlandosp : È una stupidaggine parlare del caso Eternit perché il processo si prescrisse prima del primo grado. La riforma Bona… - jjoyx : RT @Virus1979C: PopBari, Di Maio:'Decreto? Non corriamo. Prima bisogna fare chiarezza', attacca Bankitalia sui controlli: 'Quante ispezioni… -