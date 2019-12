Anticipazioni Beautiful | 16-22 dicembre | puntate prossima settimana

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019): il piano segreto Ai colpi di scena si susseguono. Nelle scorsedella soap opera americana, i telespettatori italiani hanno assistito alla presunta morte della figlia di Hope e Liam. In realtà la bambina è viva e vegeta e presto verrà adottata da Steffy. Ledidal 16 al 22svelano che Taylor convincerà Steffy ad adottare la figlia di Flo Fulton. Intanto Reese, che ha architettato tutto, riceve nuove minacce dallo strozzino. Nelledidella, Steffy ammetterà che non vuole far crescere Kelly da sola e Taylor prenderà un appuntamento per conoscere la figlia di Flo. Reese non vuole rivelare a Flo l’identità dei genitori della misteriosa neonata. Liam, parlando con Wyatt, afferma di non essere certo di riuscire ad elaborare il lutto per la scomparsa di ...

infoitcultura : Beautiful anticipazioni del 14 dicembre: i Forrester e Spencer danno l'ultimo addio a Beth - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni puntate 13 dicembre: il dottor Reese distrutto dal senso di colpa - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Americane: L'affare dell'adozione va in porto, Beth tra le braccia di Steffy! -