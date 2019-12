Torino | rubata maialina malata di tumore Appello dei padroni | “Offriamo ricompensa”

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Laè stata portata via a inizio dicembre a Borgofranco d’Ivrea () da qualcuno arrivato con un furgone. L’dei proprietari su Facebook: “Prince èdie sta facendo la chemioterapia perciò è altamente tossica. A chi la riporta offriamo il pagamento del triplo del suo valore”.

