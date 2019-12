Taekwondo | Grand Slam Wuxi 2019 | la stagione internazionale all’ultimo atto

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo ilPrix Final di Mosca, ladelè pronta a trasferirsi in Cina per l’ultimoe appuntamento della: ildi. Dal 18 al 20 dicembre infatti sui tatami asiatici saranno di scena tanti dei migliori interpreti delle otto categorie olimpiche, quattro al maschile e quattro al femminile, che cercheranno di riuscire ad arrivare a strappare un ticket verso Tokyo 2020 in “maniera alternativa”, non passando sostanzialmente dalla via legata strettamente ai punti del ranking olimpico. Quello deiinfatti è è un sistema parallelo a quello del ranking a Cinque Cerchi con un graduatoria dedicata dove si possono ottenere punti solo con le gare di qualificazione stessa ale con ilFinal, quest’ultimo appuntamento che si tiene annualmente a dicembre. Da qui solo il vincitore del ...

_Carabinieri_ : Taekwondo, Grand Prix Finals a Mosca (RUS): nel confronto tra i migliori 16 atleti del mondo, trionfo del nostro Ca… - giomalago : Fantastica impresa per il nostro Dell'Aquila: vince il Grand Prix Final di #Taekwondo, battendo il numero uno del r… - TerlizziGerardo : RT @_Carabinieri_: Taekwondo, Grand Prix Finals a Mosca (RUS): nel confronto tra i migliori 16 atleti del mondo, trionfo del nostro Car. Vi… -