Non bastano le buone intenzioni sul clima | la politica passi all' azione

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Quando guardiamo fuori di finestra sentiamo di uragani, di fiumi che non esistono più (o che sono saturi di petrolio), di foreste che vanno a fuoco, di capitali spostate perché sprofondano, di città allagate e in ginocchio.Fuori vediamo tutti gli effetti della crisitica, il cambiamento che ci è già stato; e che continua ad avanzare, senza alcun vero e reale tentativo politico di arrestarlo, di porvi un freno.Sentiamo di morti per alluvioni, di “fenomeni meteorologici estremi”, fenomeni che dovrebbero essere un’eccezione, eccezioni, però, che stanno diventando la norma.Stiamo vivendo durante la più grande crisi che l’umanità abbia mai affrontato e quella che, potenzialmente, potrebbe segnare più di tutte il corso della sua storia.I gruppi di pressione e di interesse premono e portano i loro ...

