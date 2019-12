Il ‘Salotto a teatro’ ospita Alessio Boni e Serra Yilmaz

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 14 dicembre alle ore 18,30 al Teatro Comunale di Caserta nuovo appuntamento del ciclo “Il Salotto a Teatro”, incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico. Ospiti de “Il Salotto a Teatro”, curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, saranno. Con loro anche l’intera compagnia dello spettacolo «Don Chisciotte», in scena al Comunale da venerdì 13 dicembre a domenica 15. L’iniziativa è organizzata dal Teatro Pubblico Campano. Chi parteciperà all’evento potrà documentare e diffondere sui social media i post, le fotografie e i selfie usando l’hashtag #salottoateatro e l’evento potrà essere seguito anche sul web. L’incontro è aperto al pubblico con ingresso libero, come tutti gli altri eventi del ciclo. E di veri e propri eventi si tratta, visto che, di volta in volta, si potrà interloquire con ...

