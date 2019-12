Dazi | accordo tra Stati Uniti e Cina | niente tariffa su 356 miliardi di prodotti made in

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Schiarita trasulla questione. Trump ha annunciato l’per evitare nuove tariffe doganali previste per il 15 dicembre. WASHINGTON (USA) – Donald Trump ha annunciato che iprevisti a partire dal 15 dicembre su 356di dollari diin China non saranno applicati. Il tweet di Trump “Un grandecon laè vicino. Loro lo vogliono e lo vogliamo anche noi“. Così il presidente americano via twitter, confermando l’avvio della “fase uno” dell’intesa commerciale anti-con la. Lo riporta Bloomberg. Non è ancora chiaro come l’amministrazione Usa intenda procedere sulle nuove tariffe: le indiscrezioni al riguardo sono contrastanti, visto lo scarso tempo a disposizione per chiudere la prima fase dell’intesa frasul fronte commerciale. ...

