Ascolti Michelle Hunziker | All Together Now vince ma cala | i dati di ieri

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) AllNow,batte Rai1 ela serata Bene ma non benissimo AllNow. Glidella seconda puntata del talent musicale dihanno fatto registrare 2.570.000 telespettatori, pari al 14,5% di share. Un buon risultato anche se inferiore rispetto all’esordio della scorsa settimana (16,5% di share e 2,7 milioni), ma soprattutto superiore a Io ricordo Piazza Fontana, visto da 2.406.000 telespettatori e il 10,5% di share. I personaggi del Muro Umano di AllNow, presieduti da J-Ax, hanno dovuto fare a meno della presenza di Cristiano Malgioglio, che ha deciso di lasciareper ritornare alla casa di Piero Chiambretti, #CR4 – La Repubblica delle Donne. Immancabile la presenza della grande Iva Zanicchi che, nel corso della puntata, è riuscita a mettere in imbarazzo la conduttrice e alcuni ...

KontroKulturaa : Ascolti tv 12 dicembre: Michelle Hunziker trionfa con All Together Now. Barbara D'Urso batte Lorella Cuccarini - - famigliasimpson : @Federic09172324 @OltreTv @Tvottiano @cheTVfa @enrick81 @MasterAb88 @gabrirz1 @Veronique__94 @tw_fyvry… - Michelle_Off_Pr : RT @IlContiAndrea: Ieri il bellissimo monologo di #VanessaIncontrada sull'accettazione di sé stessi in un'epoca in cui tutti puntano il dit… -